Şile Belediye Başkanı Kabadayı: "Üreticimizin, Balıkçımızın ve Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Şile Belediye Başkanı Kabadayı: "Üreticimizin, Balıkçımızın ve Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şile Belediyesi iş birliğiyle 81 küçük ölçekli balıkçıya sağlanan tekne bakım malzemesi desteği kapsamında teslim töreni yapıldı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Bu desteklerin yerinde ve zamanında verilmesi, yerel üreticiye ve esnafa gerçek anlamda katkı sunuyor. İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu doğrultusunda, Şile Belediyesi olarak üreticimizin, balıkçımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

12.05.2025 17:42  Güncelleme: 21:26
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şile Belediyesi iş birliğiyle 81 küçük ölçekli balıkçıya sağlanan tekne bakım malzemesi desteği kapsamında teslim töreni yapıldı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Bu desteklerin yerinde ve zamanında verilmesi, yerel üreticiye ve esnafa gerçek anlamda katkı sunuyor. İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda, Şile Belediyesi olarak üreticimizin, balıkçımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü ile Şile Belediyesi iş birliğinde, Şile ve Ağva Su Ürünleri Kooperatifi'ne kayıtlı 81 küçük ölçekli balıkçıya, tekne bakım malzemesi desteği sağlandı. Toplam 421 bin 200 TL değerindeki destek, zorlu ekonomik koşullarda denizcilikle geçinen esnafa can simidi oldu.

Şile Limanı'nda gerçekleştirilen teslim törenine Başkan Kabadayı, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, Belediye Başkan Vekili Ahmet Coşkun, Belediye Meclis üyeleri, Şile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yıldırım ve çok sayıda balıkçı esnafı katıldı.

Törende konuşan Kabadayı, Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı tarımsal ve kıyı destekleri vizyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Kabadayı, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan'ımızın başlattığı vizyonu devam ettiriyoruz"

"Öncelikle Ekrem Başkanımıza ve tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. 2019'da başlayan bu desteklerin artarak devam ediyor olması bizim için de çok önemli. Demek ki Silivri zindanında olan Ekrem Başkan'ımız, desteklerini çok daha fazla artırarak yapıyor. Biz de esnafımızın ve halkımızın ne kadar yanında olduğunu gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Şile Belediyesi olarak sadece özellikle balıkçılarımızın için değil, tarımla, hayvancılıkla uğraşan bütün çiftçilerimize destek veriyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin destekleri ile birlikte Şile Limanımızda'yız. Şile'deki balıkçılarımıza bütün ürünleri teslim ettik. Ekrem Başkanımızın başlattığı vizyonu biz de devam ettiriyoruz. Tarımla hayvancılıkla uğraşan bütün dostlarımıza arkadaşlarımıza, bizler de İBB'nin olduğu gibi destek oluyoruz. Bundan sonra da bu desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vizyonda Ekrem Başkan hangi konuda ön tarafta ise, biz de onunla beraber bu desteğe devam edeceğiz."

Yerel kalkınmanın temel taşlarından olan balıkçılığın, özellikle küçük ölçekli teknelerle sürdürülen denizcilik faaliyetleriyle yaşatıldığına dikkati çeken Kabadayı, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Şile Belediyesi olarak bu alandaki destekleri artırarak sürdüreceklerini söyledi. Kabadayı, "Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki hizmetler kararlılıkla ve artarak devam ediyor. Başta İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu desteklerin yerinde ve zamanında verilmesi, yerel üreticiye ve esnafa gerçek anlamda katkı sunuyor. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda, Şile Belediyesi olarak üreticimizin, balıkçımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Şile'de de hiç aksatmadan görevimizi devam ettiriyoruz"

İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık ise küçük ölçekli balıkçılığın hem yerel ekonomi hem de gıda güvenliği açısından stratejik önemde olduğuna değinerek, "Öncelikle hepinize mensubu bulunduğum İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Kendisi çok yakında aramıza tekrar dönecek. Onun olmadığı süre içerisinde de görevinin başında bulunan liyakatli kadrolar, emektar arkadaşlarımız görevlerinin layığı ile yapmaya devam edecekler ve gördüğünüz üzere Şile'de de hiç aksatmadan görevimizi devam ettiriyoruz. Bulundukları bölge bakımında ekonomiye katkıları ve bölge halkının beslenmesi açısından son derece önemli balıkçılardır. Tıpkı küçük ölçekli çiftçilerimizi desteklediğimiz gibi, küçük ölçekli balıkçılarımızı da asla ihmal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB'den küçük ölçekli balıkçılara büyük destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, FAO ve ulusal mevzuat tarafından "küçük ölçekli balıkçılık" olarak tanımlanan, 12 metre altı teknelerle ve Yeşil Ruhsat ile yapılan balıkçılığı desteklemek amacıyla 2021 yılından bu yana destek programı yürütüyor. İlk kez 2020'de çiftçilere verilen fide desteğiyle başlayan tarımsal destek politikası, 2021 itibarıyla balıkçılara yönelik desteklerle genişletildi. Epoksi macun, antifouling boya, beyaz boya, balıkçı tulumu ve son yıllarda eklenen çizme gibi tekne bakım ve koruyucu donanım malzemeleri destek kapsamına alındı. 2025 yılı itibarıyla İstanbul'daki bin 318 küçük ölçekli balıkçı bu destekten yararlandı. Şile ve Ağva Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı 81 balıkçıya verilen son destekle, kişi başına 5 bin 200 TL değerinde malzeme sağlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile Belediye Başkanı Kabadayı: 'Üreticimizin, Balıkçımızın ve Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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