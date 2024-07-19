Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olarak belirlendi. Deprem, 117 kilometre derinlikte kaydedildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Depremin Peru'nun güney bölgelerinde de hissedildi ve paniğe yol açtı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi, depremin zararlarının değerlendirildiğini açıkladı. Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak koşulların oluşmadığı bildirildi.

19.07.2024 06:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, San Pedro, Deprem, Şili, Deprem, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Bodrum’da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
22:18 TBMM’deki “sokak hayvanları“ tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'deki "sokak hayvanları" tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 06:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement