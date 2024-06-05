Mersinli öğrenci Filistin'e yardım için harçlıklarını bağışladı - Son Dakika
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Mersinli öğrenci Filistin'e yardım için harçlıklarını bağışladı

Mersinli öğrenci Filistin\'e yardım için harçlıklarını bağışladı

Mersin'in Silifke ilçesindeki ortaokul öğrencisi Zehra İkbal Kahraman, biriktirdiği harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Silifke Şubesi'ne bağışladı. İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru tarafından kabul edilen bağış, Filistin'deki açlık ve gıda sıkıntısı yaşayan insanlara yardım olarak kullanılacak.

05.06.2024 16:01
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Mersin'in Silifke ilçesinde ortaokul öğrencisi Zehra İkbal Kahraman, biriktirdiği harçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Silifke Şubesi'ne bağışladı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Silifke Şube Başkanı Mehmet Seri Doğru tarafından kabul edilen bağış, makbuz karşılığında teslim alındı.

Açıklamalarda ifadelerine yer verilen Doğru, bu tür olumlu davranışların yaygınlık kazanması gerektiğine vurgu yaparak Filistin'de açlıktan ölen binlerce insanın olduğunu, birçok insanın da gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşadığını belirtti.

Yapılan bu bağışın bir bebeğe mama, bir hastaya ilaç, bir muhtacın derdine dermen olduğuna işaret eden Doğru, bu anlamlı bağıştan dolayı öğrenciyi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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