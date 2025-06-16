Silivri Belediyesi'nden LGS Sınavı İçin Önlemler

(İSTANBUL) – Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sürecinde öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve sınavın sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için okul çevrelerinde önlem aldı.

Silivri genelinde sınav yapılan okullarda görev alan zabıta ekipleri, sınav süresince gürültü kaynaklarını engellemek, trafik akışını düzenlemek ve okul çevresinde güvenliği sağlamak adına sahada yer aldı. Belediye yetkilileri, öğrencilerin sınavlarını huzurlu bir ortamda tamamlamaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.