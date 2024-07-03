Silivri'de Bariyerlere Çarpan Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı

Silivri'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Selimpaşa mevkisinde Edirne istikametine giden F.C.A idaresindeki 59 YU 156 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki K.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü F.C.A, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
K.T'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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