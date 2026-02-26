Silivri'de Fabrikada Yangın

Silivri'de, bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi İlter Bulvarı'nda bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan ve üst katları kullanılmayan 4 katlı bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bodrum katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.