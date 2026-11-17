Silopi'de kömür ocağında kamyonun yuvarlandığı kazada şoför hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi'deki kömür ocağında hafriyat kamyonunun yoldan çıkıp yaklaşık 20 metreden yuvarlandığı kazada şoför Mehmet Yalman yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında yoldan çıkıp yaklaşık 20 metreden yuvarlanan hafriyat kamyonunun şoförü Mehmet Yalman hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Aksu köyü mevkisindeki kömür ocağında meydana geldi. Mehmet Yalman'ın kontrolünü kaybettiği 73 ABA 397 plakalı hafriyat kamyonu yoldan çıkıp yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Yalman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yalman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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