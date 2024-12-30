Şehit Bebekler İçin Kütüphane Açıldı

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi' kapsamında Sait Uysal Anaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda şehit edilen 120 bebek ve çocuğun adlarının yaşatılması amacıyla Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı'nca onaylanan 'Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri' projesi kapsamında Silopi ilçesinde Sait Uysal Anaokulunda 6'ncı kütüphanenin açılışı yapıldı. Düzenlenen açılışa Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Proje hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, " Türkiye'de şehit bebekler adına kurulmasıyla bir ilk olan 'Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri' projemiz ile ilimizde özellikle köy baskınlarında şehit olan bebeklerimizin ve çocuklarımızın ismini yaşatacağız ve ayrıca çocuklarımıza kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak sosyal alan açmış bulunacağız. Amacımız bütün illerimize bu güzel projemizi kazandırmak" dedi.

Şırnak Valisi Birol Ekici de, "Liderliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Türkiye yüzyılının gençlerini yetiştirebilmek için böyle bir kütüphaneler açmamı lazım, böyle okullar açmamız gerekiyor. Bu projeyi yürüten, bize destek veren, Ankara'da tüm taleplerimiz için gece gündüz demeden koşan sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum. Hatice hanıma liderlik ettiği için bize dokunmaya devam ettiği için ve çocuklarımızı düşündüğü için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Kütüphanenin gezilmesinin ardından okul önünde çekilen toplu fotoğraf ile program sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),