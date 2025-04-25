Simav'da 3 Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Simav'da 3 Deprem Meydana Geldi

Simav\'da 3 Deprem Meydana Geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5, 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde 3 deprem oldu, olumsuzluk yaşanmadı.

25.04.2025 12:24
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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 4.5, 3.9 ve son olarak 4,6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Simav fayının kontrolünde olan bir sürü küçük fay var, onların aktivitesi devreye girerse uzun dönemli bir deprem fırtınası yaşanabilir" dedi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 07.23'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5, saat 07.29'da 3.9 ve saat 10.20'de zeminden 12.17 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Simav'ın yanı sıra çevre ilçeler ile Bursa'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

2 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Simav ve Pazarlar ilçesinde eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremler nedeniyle, Simav ilçe merkezi, Pazarlar ilçesi ile bu bölgelere bağlı köylerde eğitim-öğretime 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

'İSTANBUL DEPREMİYLE BİR İLGİSİ YOK'

Kütahya Simav'da art arda gerçekleşen depremleri değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gerçekleşen depremlerin İstanbul depremiyle bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Simav fayı ile ilgili bir hareket olabileceğini değerlendiriyoruz. Bugün olan 4.6'lık deprem önceki depremlerden daha büyük olduğuna göre ana şok bu olsa gerek. Belli bir süre devam eder. Çünkü Simav fayının kontrolünde olan bir sürü küçük fay var, onların aktivitesi devreye girerse uzun dönemli bir deprem fırtınası yaşanabilir. 2011-2012 yıllarında doğusunda deprem olmuştu, o depremden sonra enerjinin aktarıldığı bir yer burası. Simav fayından 10-15 kilometre uzakta ama fayın derine doğru gidişi kuzeye doğru. Eğimli olduğu için bu faydan kaynaklı bir deprem olabilir. Simav fayının tavan blokundaki hareket olarak nitelendirilebilir. Artçılar 1 aya kadar sürebilir, bazen 1-2 yıl durup tekrar devam ediyor. Çünkü Simav büyük ölçekli bir fay. O bölgede bu tür depremler olağan" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Simav'da 3 Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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