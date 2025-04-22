4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100\'ün üzerinde deprem

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, önceki gün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özkul, son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirtti.

SİMAV'DA 3 GÜNDE 100'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

Özkul, "Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü dün akşam 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Cafer Özkul

"DEPREMLER, DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMEMİŞ YERDE GERÇEKLEŞTİ"

Prof. Dr. Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu belirterek, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet- Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ SİSMİK AKTİVİTELER NORMAL GÖRÜNMÜYOR"

Özkul, bölgede yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarının çatlamasına neden olabileceğini vurguladı. Bölgedeki sismik aktivitenin öncü ve artçı depremler olarak değerlendirilebileceğini bildiren Özkul, şu değerlendirmede bulundu: "Dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremleri öncü depremler olarak değerlendirebiliriz. Sonrasındaki sarsıntıları da artçı depremler olarak değerlendirebiliriz. Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor. Burada yapılacak detaylı saha çalışmalarıyla bölgede yaşanan depremlerle ilgili daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir."