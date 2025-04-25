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Simav'da Deprem İncelemesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremler sonrası akademisyenler bölgede inceleme yaptı.

25.04.2025 16:42
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul ile beraberindeki öğretim görevlileri, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremlerin ardından Prof. Dr. Cafer Özkul, Prof. Dr. Gürsel Yanık, Prof. Dr. Hüseyin Karakuş ve Doç. Dr. Muzaffer Özburan, ilçeye bağlı Yemişli ve Maden köylerinde inceleme yaptı.

Prof. Dr. Cafer Özkul, burada AA muhabirine, bugün meydana gelen depremlerin, özellikle Yemişli ve Maden köyleri arasındaki alanda gerçekleştiğini ifade etti.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak tüm ana bilim dallarından öğretim üyeleriyle sahaya geldiklerini aktaran Özkul, "Bu saha incelemelerimiz sırasında herhangi bir olumsuz emare veya herhangi bir yıkımla karşılaşmadık." dedi.

"Artçıları olağan karşılamak lazım"

Doç. Dr. Muzaffer Özburan da Simav bölgesinin daha önce de depremlerin yaşandığı bölgelerden olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ege graben sistemi içerisinde, Simav grabeninin iki kenarında diri faylar var. Bu faylar deprem üretiyorlar aralıkla. Enerji biriktikçe ve bu enerji birikimi bu fayların kırılma noktasına eriştiğinde deprem üretiyorlar. Dolayısıyla bu çevrede başka diri fayların da bulunması nedeniyle depremsellik açısından aktif bir bölge. Harita üzerinde baktığımızda bu fayları görebiliyoruz. Pek çoğu çizilmiş durumda. 3-4 gündür meydana gelen depremlerin dağılımı bu faylarla tam olarak örtüşmemekle birlikte konuya ilişkin araştırmalarımız, incelemelerimiz devam ediyor, edecek."

Özburan, özellikle Simav grabeninin güney kenarındaki fayların büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Çaysimav segmenti mesela 7,1 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Bu bölgede genel olarak da 6-6,5 civarında deprem üretme potansiyeli olan başka faylar da var." diye konuştu.

Her büyük depremden sonra artçıların meydana geldiğini anımsatan Özburan, "Bunlar olağan durumlardır. Depremin büyüklüğüne göre bu artçıların devam etme süresi değişir. Bazıları aylar sürer, bazıları yıllar sürer. Bunları olağan karşılamak lazım." ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem nedeniyle Simav ve Pazarlar ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Simav'da Deprem İncelemesi - Son Dakika

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