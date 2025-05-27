Şimşek KKTC'de Resmi Temaslarda Bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Şimşek, bugün Lefkoşa'da resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak Şimşek'in, burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Şimşek, temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.