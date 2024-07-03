Sinan Ateş Davasında Sanık Avukatlarından İddialı Savunma

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş davasında sanıkların avukatları dinleniliyor. Duruşmada savunma yapan azmettirici Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, "Koskoca akademisyen diyebilirsiniz Sinan Ateş hakkında, ancak bilirkişi raporunda yer alan mesajını okumak istiyorum Sinan Ateş'in. 'Daha yeni bir kişinin kafasını gözünü kırdırdım yetmez mi?' şeklinde mesajı var. Biz bu belgeye baktığımızda Sinan Ateş'in hukuksuz işler yaptığını görüyoruz. Haliyle bu işleri akademisyen çevresinden isteyerek yaptıramaz, firari olan suça karışan isimlere yaptırabilirsiniz ancak" iddiasında bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022'de tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında sanık avukatları dinleniliyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan azmettirici Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, "Müvekkilime darp ve cebir izine rastlanmadığına dair bir rapor tanzim edilmiş ancak medyada bile boy boy yaralı fotoğrafları yer almaktadır. Bu yüzden bu raporun altında imzası bulunan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dosyada ağır insan hakları ihlali vardır." ifadelerini kullandı.

"İşin aslında baktığınızda Sinan Ateş bir çatışmanın ortasında kalıyor." diyen avukat Tosun şunları söyledi:

Tosun, "Sinan Ateş'in vücudundan çıkan mermi parçalarının Eray Özyağcı'dan çıkıp çıkmadığının tespiti yapılamamıştır. Bu yüzden kamera kayıtlarına baktığımızda Ahmet Keçik olay yerinden dakikalar içerisinde silahları alıp olay yerinden kaçıyor. Ahmet Keçik ile Sinan Ateş'in hoca öğrenci ilişkisinden daha fazla bir manevi bağ olduğunu açık görüyoruz. Buna rağmen Sinan Ateş yere yığılırken nasıl kaçabilir? Bir tampon yapmaz mısınız? Bir yardım istemez misiniz? Bu davranış şu soruları akla getiriyor: Acaba Sinan Ateş'in vücudundan çıkan mermiler başka silaha ait de o yüzden mi kaçırılıyor?

"Atış açılarına göre Eray Özyağcı'dan çıkmasının imkansız"

"Sinan Ateş'in kafasından girip çenesinden çıkan merminin atış açılarına göre Eray Özyağcı'dan çıkmasının imkansız olduğunu görüyoruz. Bu atış ancak Sinan Ateş'e yüzü dönük bir kişi tarafından gerçekleşebilir. Olay yerine baktığımızda yüzü Sinan Ateş'e dönük Eray Özyağcı dışında bir kişi daha bulunmaktadır. Bu da Selman Bozkurt'tur.

Sinan Ateş'in birçok tehdit aldığına dair dosyalar sunuldu. Bu yüzden Sinan Ateş bir değil iki silahla dolaşıyor. Olay yerinde 12 kovan bulunuyor. Olay yerine ikinci defa dönmüş bir kişi var o da Ahmet Keçik. Dosyada pek çok şeyin örtbas edildiği gerçek. Adaletin sosyal medyada, siyasi partilerde sağlanmayacağını düşündüğümüz için adaleti buradan istiyoruz. O yüzden Ahmet Keçik'in girdiği binanın kamera görüntülerinin incelenmesini talep ediyoruz.

"Selman Bozkurt, Ahmet Keçik ve hatta Sinan Ateş hakkında daha önce bir dosya olup olmadığı araştırılsın"

Ahmet Keçik kimdir? Öğrenciyim diyor ama maşallah çok iyi silah kullanıyor. Bu kişiye dair SGK dökümlerini istiyoruz. Selman Bozkurt, Ahmet Keçik ve hatta Sinan Ateş hakkında daha önce bir dosya olup olmadığının, bu kişilerin arasındaki ilişkilerin ne olduğunun araştırılmasını istiyoruz.

Ahmet Keçik şüpheli olarak alınmış ama dosyadan çıkarılmış. Ne zaman çıkarılmış göremiyoruz. Deliller tarafsız ve hatasız değildir. Bu yüzden verilecek hükümler de heyet ne kadar tarafsız olursa olsun doğru olmayacaktır.

"Bu dosyadaki otopsi videoları isteniyor ama dalga geçer gibi fotoğraflar gönderiliyor"

Bu dosyadaki otopsi videoları isteniyor ama dalga geçer gibi fotoğraflar gönderiliyor. Bu fotoğraflara bakarak otopsinin uygun tespit edildiği tespit edilemez diyor uzmanlar. Bu videolar da ne var da mahkemeye getirilmiyor. Eray Özyağcı sterlin marka mermi kullandığını söylüyor. Mermilerin hangi silahtan çıktığı da karıştırılmış. Umarım sadece maddi hatadır.

"Karizmanı çizerim' saikiyle gerçekleştirilmiş bir eylemdir"

Ayrıca müvekkilimin eylemi sadece yaralamaya yöneliktir. Ani gelişen olaylar nedeniyle çıkan çatışma sonucunda ölüm gerçekleşmiştir. Netice sebebiyle müvekkilimin ağırlaştırılmış yaralama suçu ile yargılanması gereklidir. Bu eylemin 'Paramı getir yoksa senin ayağından yargılayarak karizmanı çizerim' saikiyle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Müvekkilimin ölüm sonucunu istemediği ortadadır.

"Sinan Ateş'in hukuksuz işler yaptığını görüyoruz"

Müvekkilimin Sinan Ateş ile fotoğrafı da basında oldukça yer bulmuştur bunu size de sunacağız. Buradan da zaten müvekkilimin Sinan Ateş ile tanışıklığı olduğu ortadadır ve beyanlarında bu yüzden samimi olduğu açıktır. Ayrıca koskoca akademisyen diyebilirsiniz Sinan Ateş hakkında ancak bilirkişi raporunda yer alan mesajı okumak istiyorum Sinan Ateş'in. 'Daha yeni bir kişinin kafasını gözünü kırdırdım yetmez mi?' şeklinde mesajı var Sinan Ateş'in. Biz bu belgeye baktığımızda Sinan Ateş'in hukuksuz işler yaptığını görüyoruz. Haliyle bu işleri akademisyen çevresinden isteyerek yaptıramaz, firari olan suça karışan isimlere yaptırabilirsiniz ancak. Müvekkilimin ağırlaştırılmış yaralama suçundan yargılanmasını talep ediyoruz."

Avukat Emine Tosun'un savunmasının ardından duruşmaya saat 11.20'ye kadar ara verildi.