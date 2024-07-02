Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor

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HABER: OGÜN AKKAYA GÖRÜNTÜ: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş cinayeti davasının duruşması, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Davayı partisi adına takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Sanki sanıklar arasında bir iletişim varmış gibi. Bu iletişimde kurgulanmış bir şeyi anlatıyorlar izlenimi edindim. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk verdikleri ifadenin dışında bir ifade veriyorlar. Bu tip olaylarda sıcağı sıcağına savcılıkta verilen ifade çok önemlidir. Bu gerçeğin ve asıl azmettiricilerin ortaya çıkması için bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu davadan kamuoyunun, politikacıların ilgisi azalırsa o zaman burada karardan endişe edilir" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davanın ilk duruşması dün yapılmıştı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülüyor. Davayı takip eden CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, davaya siyasetçilerin katılımı ve basının ilginin yoğun olduğunun belirterek "Bu durum davanın ne derece önemli olduğunu ortaya koyan bir durum" dedi.

"Sanıklar arasında bir iletişim var gibi"

Davadaki sanıkların ilk verdikleri ifadenin dışında bir ifade verdiklerini kaydeden Bakan, "Sanıklar dün nasıl ifade verdilerse bugün de aynı şekilde ifade veriyorlar. Sanki sanıklar arasında bir iletişim varmış gibi. Bu iletişimde kurgulanmış bir şeyi anlatıyorlar izlenimi edindim. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk verdikleri ifadenin dışında bir ifade veriyorlar. Bu tip olaylar olaylarda sıcağı sıcağına savcılıkta verilen ifade çok önemlidir. Hakimler o ifadeye daha çok itibar ederler. Çünkü daha sonra kafasında kurgulama ve suçtan kurtulmaya yönelik planlama olabilir. Burada böyle bir izlenim edindik. Yine de açıklayıcı olmuyor. Boşluklar var. O boşluklardan da organize bir iş olduğunu anlıyorsunuz" dedi.

"ifadeler tutarlı değil"

Davada sanıkların verdiği ifadelere dikkat çeken Bakan, "Özel harekat polisinin bugün vermiş olduğu ifadede 'Biz eğlenmeye gidecektik, 24 saatlik çalışmadan çıkmıştım, uykusuzdum, eşimi alacaktım' gibi ifadeler verdiğini görüyoruz. Bu ifadelerin tutarlı olmadığını, Ankara'ya gelişlerinin saatinin tutmadığını, tetikçiyi getirip götürdüklerini görüyoruz. Bu suçun organize şekilde olduğu çok net" diye konuştu.

"Davadan kamuoyunun ilgisi azalırsa, o zaman karardan endişe edilir"

Davayı Ayşe Ateş'in yanında takip ettiklerini, bu durumun sanık avukatları tarafından eleştirildiğini söyleyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de duruşmayı biz Ayşe Ateş'in yanında takip etmeye devam ediyoruz. Bize yönelik sataşmalar oldu. Sanık avukatları 'Siyasilerin orada ne işi var? Siyasiler neden müştekilerin yanında? Burada baskı oluşturuyorlar' gibi söylemleri oldu. Türk yargısında, yargılama alenidir. Biz rahatça duruşmaya girebiliriz, herkes rahatça girebilir. Burayı halk adına, denetim görevi adına denetliyoruz. Kimin yanında duracaktık? Cinayeti işleyenlerin, sanık avukatlarının yanında mı duracaktık? Biz burada Ayşe Ateş'in yanındayız. Bir akademisyen Ankara'da sokak ortasında torbacılara vurdurulmuş. Bu gerçeğin ve asıl azmettiricilerin ortaya çıkması için bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu davadan kamuoyunun, politikacıların ilgisi azalırsa o zaman burada karardan endişe edilir."