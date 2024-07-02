Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş cinayeti davasının duruşması, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sanıklar arasında iletişim olduğu izlenimi edindiğini belirterek, davayı takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Davada sanıkların verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu ve suçun organize şekilde işlendiğini vurgulayan Bakan, kamuoyunun ve politikacıların ilgisinin azalması durumunda karardan endişe edileceğini ifade etti.

02.07.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: OGÜN AKKAYA GÖRÜNTÜ: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş cinayeti davasının duruşması, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Davayı partisi adına takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Sanki sanıklar arasında bir iletişim varmış gibi. Bu iletişimde kurgulanmış bir şeyi anlatıyorlar izlenimi edindim. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk verdikleri ifadenin dışında bir ifade veriyorlar. Bu tip olaylarda sıcağı sıcağına savcılıkta verilen ifade çok önemlidir. Bu gerçeğin ve asıl azmettiricilerin ortaya çıkması için bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu davadan kamuoyunun, politikacıların ilgisi azalırsa o zaman burada karardan endişe edilir" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davanın ilk duruşması dün yapılmıştı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülüyor. Davayı takip eden CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, davaya siyasetçilerin katılımı ve basının ilginin yoğun olduğunun belirterek "Bu durum davanın ne derece önemli olduğunu ortaya koyan bir durum" dedi.

"Sanıklar arasında bir iletişim var gibi"

Davadaki sanıkların ilk verdikleri ifadenin dışında bir ifade verdiklerini kaydeden Bakan, "Sanıklar dün nasıl ifade verdilerse bugün de aynı şekilde ifade veriyorlar. Sanki sanıklar arasında bir iletişim varmış gibi. Bu iletişimde kurgulanmış bir şeyi anlatıyorlar izlenimi edindim. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk verdikleri ifadenin dışında bir ifade veriyorlar. Bu tip olaylar olaylarda sıcağı sıcağına savcılıkta verilen ifade çok önemlidir. Hakimler o ifadeye daha çok itibar ederler. Çünkü daha sonra kafasında kurgulama ve suçtan kurtulmaya yönelik planlama olabilir. Burada böyle bir izlenim edindik. Yine de açıklayıcı olmuyor. Boşluklar var. O boşluklardan da organize bir iş olduğunu anlıyorsunuz" dedi.

"ifadeler tutarlı değil"

Davada sanıkların verdiği ifadelere dikkat çeken Bakan, "Özel harekat polisinin bugün vermiş olduğu ifadede 'Biz eğlenmeye gidecektik, 24 saatlik çalışmadan çıkmıştım, uykusuzdum, eşimi alacaktım' gibi ifadeler verdiğini görüyoruz. Bu ifadelerin tutarlı olmadığını, Ankara'ya gelişlerinin saatinin tutmadığını, tetikçiyi getirip götürdüklerini görüyoruz. Bu suçun organize şekilde olduğu çok net" diye konuştu.

"Davadan kamuoyunun ilgisi azalırsa, o zaman karardan endişe edilir"

Davayı Ayşe Ateş'in yanında takip ettiklerini, bu durumun sanık avukatları tarafından eleştirildiğini söyleyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de duruşmayı biz Ayşe Ateş'in yanında takip etmeye devam ediyoruz. Bize yönelik sataşmalar oldu. Sanık avukatları 'Siyasilerin orada ne işi var? Siyasiler neden müştekilerin yanında? Burada baskı oluşturuyorlar' gibi söylemleri oldu. Türk yargısında, yargılama alenidir. Biz rahatça duruşmaya girebiliriz, herkes rahatça girebilir.  Burayı halk adına, denetim görevi adına denetliyoruz. Kimin yanında duracaktık? Cinayeti işleyenlerin, sanık avukatlarının yanında mı duracaktık? Biz burada Ayşe Ateş'in yanındayız. Bir akademisyen Ankara'da sokak ortasında torbacılara vurdurulmuş. Bu gerçeğin ve asıl azmettiricilerin ortaya çıkması için bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu davadan kamuoyunun, politikacıların ilgisi azalırsa o zaman burada karardan endişe edilir."

Kaynak: ANKA

Sincan Cezaevi Kampüsü, Murat Bakan, Sinan Ateş, Cezaevi, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:03 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu’nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek
11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
12:22 Olaylar sonrası CHP’den iktidara 10 maddelik “Suriye“ çağrısı Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:54:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Ateş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement