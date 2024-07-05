Sinan Ateş cinayeti davası devam ediyor, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başlıyor, CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı açıklanacak - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayeti davası devam ediyor, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başlıyor, CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı açıklanacak

Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava devam ediyor. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başlıyor, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı Merve Kır açıklama yapacak. CHP heyeti açıklama yapmak üzere üniversite önünde ve İTÜ Denizcilik Lisesi'nde bulunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başbağlar Şehitlerini anma törenine katılacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesi başlıyor.

05.07.2024 09:19
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09.00 - Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 sanığın tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Sincan Cezaevi'nde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)

10.30 - 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Konya'nın Akşehir ilçesinde başlıyor. 10 Temmuz'a kadar sürecek şenlikler kapsamında, konser, tiyatro, dans gösterileri ve atölye çalışmaları başta olmak üzere, her yaş ve gruba hitap eden pek çok etkinlik düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AKŞEHİR)

12.00- CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Parti Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığına açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 14.00 CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyet, Boğaziçi Üniversitesi önü ve İTÜ Denizcilik Lisesi'nde açıklama yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.15 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Şehitlerini anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- BAŞBAĞLAR KÖYÜ)

19.00 - 22.00 - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesi başlıyor. İspanya- Almanya ve Portekiz- Fransa müsabakaları oynanacak.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş cinayeti davası devam ediyor, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başlıyor, CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı açıklanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Ateş cinayeti davası devam ediyor, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başlıyor, CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı açıklanacak - Son Dakika
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