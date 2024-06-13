Sinan Ateş Cinayeti Davasında MHP'nin Hazır Bulunacağı Açıklamasına Yanıt - Son Dakika
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Sinan Ateş Cinayeti Davasında MHP'nin Hazır Bulunacağı Açıklamasına Yanıt

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayetinin duruşmasında MHP'nin hazır bulunacağına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Ateş, yargılananların çoğunun MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu olduğunu belirterek, Bahçeli'nin korumaya devam etmesini istedi.

13.06.2024 17:20
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(ANKARA) - Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayetinin 1 Temmuz'da yapılacak duruşmasında, "MHP'nin hazır bulunacağına" ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Ateş, "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler" dedi.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Ayşe Ateş, Ali Babacan'ı, 1 Temmuz'daki Sinan Ateş cinayeti davasının duruşmasına davet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Ayşe Hanım'la uzunca bir değerlendirme yaptık. Ailecek çok zor bir süreç yaşıyorlar ama bu yaşadıkları süreç sadece bir ailenin süreci değil, bu süreç tüm Türkiye'nin bir hukuk devleti olup olmadığıyla ilgili bir süreç. Hukuk her şeyin temeli, devletin temelidir. Sağlam bir hukuk temeli olmayan bir devletin devamlılığı her zaman sorgulanır. Hep beraber bu ülkeyi önemsiyorsak, devletimizin gücünü önemsiyorsak hukuk temellerini sağlamlaştırmak zorundayız. Ayşe Hanım sağ olsun çok önemli bir hukuk mücadelesi veriyor ama aynı zamanda bir hak mücadelesi veriyor.

Bu mücadele umarız ki Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasına vesile olur. Bu mücadele umarım ki bundan sonra Sinan Ateş'lerin katledilmesinin önüne geçer. Türkiye zor dönemler yaşıyor. Bunu biliyoruz. Siyasi açıdan da zor problemler yaşıyor ama her zorluğun sonunda bir rahatlık olur ama nasıl olur? Bu rahatlığı ancak çalışırsak çabalarsak hep beraber gayret edersek gerçekleşir. Biz Ayşe Hanım'ın değerli evlatlarının ve arkadaşlarının bu mücadelesinde kendilerinin yanında olacağız. Hukuk desteği olmak üzere, her türlü desteği kendilerine vereceğiz. Ben tekrar kendisine başsağlığı diliyorum ve bu metaneti, cesareti verdiği bu kıymetli mücadeleyi, sadece rahmetli eşi için değil tüm Türkiye'de hak mücadelesi verenler açısından tekrar kendilerine tebriklerimi sunuyorum. Haklı her zaman güçlüdür. Haksız olanlar korksun."

"Gelsinler korumaya devam etsinler"

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayeti davasının 1 Temmuz'da yapılacak duruşmasında, "MHP mutlaka hazır bulunacak" şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine Ateş, "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Cinayeti Davasında MHP'nin Hazır Bulunacağı Açıklamasına Yanıt - Son Dakika

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