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HABER: ESRA TOKAT - OGÜN AKKAYA

(ANKARA) – Sinan Ateş davasında sanıkların savunması devam ediyor. Eski MİT personeli tutuklu sanık Çağlar Zorlu, savcılık ve emniyette verdiği ifadeyi reddederek, "Polislerin yazdıkları, oluşturdukları şablon işte efendim. Savcı Durmuş Ali Kaya, 'Burada MİT'çi var. Bunu ekleyelim, belki Hakan Fidan'a gideriz.' diyerek oluşturduğu bir dosya bu. Diyorlar ya hani 'kalemi kırılmış' diye. Benim kalemim kırılmış asıl. Ben o cezaevine ağzımla kuş tutsam da girecekmişim efendim. Tahliyemi istiyorum" iddiasında bulundu.

Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci gün duruşması yine Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor.

Duruşmaya verilen 40 dakikalık aranın ardından Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Vedat Balkaya'ya motor satan Mehmet Yüce savunma yaptı ve "Benim olayla alakam sadece Vedat Balkaya'ya motor satmaktır. Doğukan Çep'i ve Eray Özyağcı'yı tanımıyorum" dedi.

"Uydurma adreslerle 18 aydır cezaevinde tutuluyorum"

Yüce'nin ardından eski MİT personeli tutuklu sanık Çağlar Zorlu, savunma yapmaya başladı. "Dosyadan el çektirilen savcılar Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya'ya hakkımı helal etmiyorum. Uydurma adreslerle 18 aydır cezaevinde tutuluyorum" iddiasında bulunarak savunmasına başlayan Zorlu, şunları söyledi:

"Emniyet'te imzaladığım ifadede başka şey yazmışlar"

"Tolgahan Demirbaş ile uydurma adres mesajlaşmalarım dışında bu davayla bir ilgim yoktur. Tolgahan Demirbaş ile sohbet ortamında konuşurken bilgisayar programlarına olan bilgim nedeniyle bana buna da bakabilir misin?' dedi ve bende uydurma iki tane adres verdim. Emniyet Şube'ye davet edildiğim gün beni davet eden polisler bana 'HTS kayıtlarına baktım bu adreslerin alakası yok gerçekten, seni göndeririz' dediler. Ben de imzaladım ifademi. Emniyet'te imzaladığım ifadede başka şey yazmışlar. Tek cahilliğim okumadan bu ifadeyi imzalamam oldu. Tolgahan Demirbaş bana 'protesto yapılacak biri var' dedi. Ben önemsemedim, her türlü uydurma adres söyleyeceğim için umursamadım."

"Savcı Durmuş Ali Kaya'nın 'Burada MİT'çi var. Bunu ekleyelim, belki Hakan Fidan'a gideriz' diyerek oluşturduğu bir dosya"

"Maktulün öldürüldüğü gün arkadaşım olan Aytaç Ataç beni arayarak 'konuşmaların hepsini sil' diyerek talimat verdi" ifadesinin yer aldığı savcılık ifadesini reddeden Zorlu, "Polislerin yazdıkları, oluşturdukları şablon işte efendim. Savcı Durmuş Ali Kaya'nın 'Burada MİT'çi var. Bunu ekleyelim, belki Hakan Fidan'a gideriz.' diyerek oluşturduğu bir dosya bu. Diyorlar ya hani 'kalemi kırılmış' diye. Benim kalemim kırılmış asıl. Ben o cezaevine ağzımla kuş tutsam da girecekmişim efendim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Zorlu'nun ardından Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan Aytaç Ataç savunma yaptı. Ataç, "Bu olayın hiçbir yerinde yokum. Sinan Ateş'in ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Haberlere baktım. İnternetten saldırıya baktım. İlgisi olan biri bu aramaları yapar mı" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine "Çağlar Zorlu'yu aradım, Sinan Ateş öldürülmüş haberin var mı? diye sordum" diyen Ataç, yine Başkan'ın "Neden aradın?" sorusuna da, "Çünkü Tolgahan Demirbaş ile Çağlar Zorlu'nun konuşmasına şahit olmuştum. Demirbaş, Sinan Ateş'in adresini istemişti. Ben de merak edip arayıp sordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" yanıtını verdi.