Sinan Tuzcu, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

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Oyuncu Sinan Tuzcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuzcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" adlı fotoğrafını seçen sanatçı, "Şu an dünyanın en önemli sorunu bence mülteci sorunu. Bu anlamda önemli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tuzcu, Çevre kategorisinde Emin Sansar'ın 29 Ekim'de çekilen "Ata'nın huzurunda" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Sporda, Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını tercih eden Tuzcu, "A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'te CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı yendiği fotoğraf, bence Türk kadınının olması gereken yer, her zaman ileride, her zaman çevik, ahlaklı, nam-ı diğer Atatürk'ün kızları. Çok seviyorum. Bütün dünyaya kim olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sinan Tuzcu, Gazze: Kanıt kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Fotoğraf kendisini anlatıyor zaten. Dünyadaki hiçbir şey, bir çocuğun anneye bakışından daha kıymetli değil. Hiçbir din, hiçbir devlet, millet... Ashraf Amra çok güzel çekmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem: Umut kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" adlı fotoğrafını seçen sanatçı, "Evlerimizin ne hale geldiği, insanların nasıl çaresiz kaldığını gösteren bir fotoğraf." diye konuştu.