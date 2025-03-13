Şinasi Yurtsever için taziye mesajı - Son Dakika
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Şinasi Yurtsever için taziye mesajı

Kültür Bakanlığı, vefat eden sanatçı Şinasi Yurtsever için taziye mesajı yayımladı.

13.03.2025 21:16
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Şinasi Yurtsever için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

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