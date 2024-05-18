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'Sincan Park' açıldı

ANKARA - İçerisinde 185 bin metrekare yeşil alan bulunduran 300 bin metrekarelik 'Sincan Park'ın açılışı gerçekleştirildi.

Sincan Belediyesi tarafından 300 bin metrekarelik alana inşa edilen 'Sincan Park' düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra; Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Hayallerimiz bizi bu bataklığı cennet bahçesine dönüştürmeye itti"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sincan Belediye Başkanı Ercan, "Bu uzun hikayesi olan bir iş, son ürün ortaya çıkıyor ama bu ürün ortaya çıkması yıllar alabiliyor. 3-4 yıla uzanan bir geçmişi var burasının. Bu civarda oturanlar bilir burası bataklıktı. Burası sineğin vektörün üreme mekanıydı. Burası çevre sakinlerin kokudan adeta oturamadığı bir yerdi. Şimdi biz burayı bu devasa alanı nasıl yaparız da ıslah ederiz diye yola çıktık ama hayallerimiz bizi bu bataklığı cennet bahçesine dönüştürmeye itti. Hamdolsun Rabbime işte bugünkü sonuç ortaya çıktı. Ne demek akıllı park biliyor musunuz? Bir kişi, bir düğmeye basarak buradaki tüm sulama sistemlerini, tüm aydınlatma ve diğer sistemleri harekete geçirebiliyor ve o düğmeye tekrar bastığı zaman da durdurabiliyor. Bu koskoca parkta bir kişi bunu yapabiliyor. Bu park normalde çok büyük devasa park olduğu için aylık bir kullandığın sudan dolayı 1 ile 1,5 milyon lira su parası gelmesi gereken bir yer. Ama biz buraya öyle bir sistem yaptık ki, akıllı sulama sistemiyle, yeraltı sularını devirdaim usulüyle heba etmeden tekrar tekrar kullanan bir sistemle suya bir kuruş para ödemiyoruz" şeklinde konuştu.

"300 bin metrekarenin 185 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor"

Sincan Belediye Başkanı Ercan, parkta 700 adet akıllı aydınlatma direği olduğunun bilgisini vererek, "Gecesi ayrı bir panorama, gündüzü ayrı bir güzellik. Akıllı aydınlatma sistemiyle tamamen güneşe endeksli bir sistemle normalde gelmesi gerekeni yüzde 30'u kadar enerji maliyeti geliyor buraya. Böylesine bir akıllı parktan bahsediyorum bir ucundan bir ucu yaklaşık iki kilometre. Etrafını bir kez dolanmak yaklaşık 5 kilometre. Yani günde iki kere bu şu parkın etrafını göreyim deseniz 10 kilometre yani. Bu bütün günlük yürüyüşünüzü halletmiş oluyorsunuz. 20 bin civarında 7 bini büyük olmak üzere ağaç diktik. 600 tane tane sadece meyve ağacı diktik ki özellikle çocuklara, gençlere cazip gelsin onun meyvesinden faydalanmayı düşünerek buraya gelmelerini temin ederim diye. 5 bin metrekare içerisinde oyun alanı var. Türkiye'nin en büyük çocuk oyun alanı. 70'e yakın farklı oyun grubu var. Sadece o beş bin metrekarelik alanda ve içinde bisiklet yolu var, yürüyüş yolu var. İşte fayton yolu var biz ona elektrikli fayton, elektrikli tren şeklinde inşallah bunu kuruyoruz. Basketbol sahaları, voleybol sahaları, halı sahalar ve tenis kortu. Yani sporun da merkezi, 300 bin metrekarenin 185 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor, diğer alanlar otopark, yol vesaire. Etkinlik alanı 8 bin metrekare. Spor alanlarının daha üstünde böyle alanla hafif böyle yalıtılmış bir yer var. Orayı barbekü alanı olarak tasarladık. Şimdi barbekülerle işte orası mangal yakmak için kullanılabilecek. Mutfakta bir yemek yaparsınız da herkes yediği yemeği bilir ama o yemeğin hikayesi vardır. O malzemelerin alınmasından başlar. İşte mutfakta onun doğranması, haşlanması bilmem nesi bazen bir gün bekleyen iş vardır değil mi ama yerken beş dakikada yenir biter. Bu da böyle bir iş. Çok büyük bir iş, çok külfetli bir iş dolayısıyla emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çocuklar keyifli vakit geçirdiler "

Kızını gezdirmek ve etkinliklere katılmak için Sincan Park'a gelen Duygu Halal, parkın Sincanlılar için iyi olduğunu belirterek, "Büyükler, çocuklar ve etkinlik yapmak için güzel oldu. Etkinliklere katılacağız akşam da 'Manga' konseri var. Kısmet olursa ona da bir uğrayacağız" dedi.

Ailesiyle hafta sonunu değerlendirmek için Sincan Park'ı ziyaret eden Buket Ayhan, "Çok güzel bir yer, çok hoşumuza gitti beğendik. Çocuklar keyifli vakit geçirdiler. Bir sürü aktiviteler vardı çocuklar çok memnun kaldılar. Belediye başkanımız Murat Ercan'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.