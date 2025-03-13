Sınır Anlaşması Memnuniyeti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan arasında bugün imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında bugün (13 Mart) imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın, bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.