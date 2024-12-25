Sinop'a 11 Yeni Doktor Ataması

Güncel

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sağlık Bakanlığı tarafından kente 11 yeni doktor atamasının yapılacağını duyurdu.

Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5'i uzman, 6'sı pratisyen doktor olmak üzere 11 hekimin atamalarının en kısa sürede yapılacağını aktardı.

Atamaların Sinop halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özarslan, paylaşımda şunları kaydetti:

"Sinop'umuzda sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen girişimler sonuç verdi. Ülkemizin en yaşlı nüfusuna sahip olan şehrimizde ilk kez geriatri hekimimizin göreve başlamasıyla birlikte bu alanda eksikliğini duyduğumuz uzman hekim ihtiyacı giderilmiş olacak. 65 yaş üstü yaşlılarımızın sağlığı, hastalıklarının takibini ve tedavisini sağlayacaktır."