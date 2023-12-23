 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

23.12.2023 - 16:12,
Abone Ol

IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta şehit düşen 6 askerden biri olan Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun baba ocağı Sinop'un Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyüne acı haberi ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu, 31 Mayıs 2022'de Kuzey Irak'ta girdiği bir başka çatışmadan yaralı olarak kurtulduğu tedavisi biter bitmez yeniden görevine döndüğü belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Erenoğlu'nun memleketi Sinop'ta toprağa verileceği belirtildi.

SİNOP\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Boyabat, Piyade, Sinop, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement