Sinop Cezaevi Müzesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop Cezaevi Müzesi Yeniden Açıldı

05.06.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Tarihi Cezaevi, kapsamlı restorasyon sonrası müze olarak kapılarını açtı; kültürel miras sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun Alkatrazı özgün dokusuyla artık bir müze: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyor. Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyamızdan pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'ni kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden işlevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturduğumuz özel sergileme bölümleriyle yapının tarihsel kimliğini bugüne taşıyor, özgün dokusuna uygun olarak düzenlenen Sinop İç Kalesi yürüyüş yollarıyla bu eşsiz mirası Karadeniz'in silüetiyle buluşturuyoruz. Sinop'a yalnızca bir müze değil, güçlü bir kültür ve hafıza mekanı kazandırıyoruz. Hayırlı olsun."

Kültür ve medeniyet temalı sergilerle zenginleştirilmiş bir içerik sunulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Helenistik Dönem'den bugüne ulaşan Sinop İç Kalesi'nin içinde yer alan cezaevi yapısı, Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü.

2023'de restorasyonu tamamlanan yapı için 11 Ekim 2024'te teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi.

Toplamda 157 milyon lirayı aşan yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatacak özel bölümler oluşturuldu.

Ziyaretçiler, yapı içerisindeki tarihsel izlere tanıklık etmenin yanı sıra kültür ve medeniyet temalı sergilerle zenginleştirilmiş bir içerikle de karşılaşacak.

Ayrıca, yapının çevresini saran 4 bin 590 metrekarelik Sinop İç Kalesi üzerindeki yürüyüş yolları da özgün dokusuna uygun biçimde restore edilerek hem kalenin hem de Karadeniz'in eşsiz manzarasına erişim sağlandı.

Tarihi atmosferiyle güçlü bir hafızaya ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, geçmişin izlerini çağdaş bir yaklaşımla bugüne taşıyarak, ziyaretçilerine hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurma imkanı sunacak.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Edebiyat, Cezaevi, Güncel, Kültür, Turizm, Sanat, Miras, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Cezaevi Müzesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:21:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Cezaevi Müzesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.