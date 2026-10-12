Sinop Durağan'da doğal gaz çalışmaları sürüyor, Başkan Ermiş talepleri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Durağan'da doğal gaz çalışmaları sürüyor, Başkan Ermiş talepleri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Durağan\'da doğal gaz çalışmaları sürüyor, Başkan Ermiş talepleri dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçe merkezindeki çalışmaları inceleyip mahalle sakinlerini dinledi. Ermiş, ilçe genelinde çalışmaların hızlı sürdüğünü ve belediyenin süreci takip ettiğini belirtti.

Sinop'un Durağan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçe merkezinde sürdürülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncleme sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Ermiş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ermiş, gazetecilere, ilçe genelinde sürdürülen doğalgaz alt yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak kendilerinin de çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Ermiş, ilçelerine doğal gazın ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerMehmet ErmişDurağanGüncelSinopYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni’ye yer var, bize yok mu Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 19:30:26. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Durağan'da doğal gaz çalışmaları sürüyor, Başkan Ermiş talepleri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei