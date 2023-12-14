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Sinop Kültür Buluşmaları Yenikapı'da başladı

Sinop Kültür Buluşmaları etkinliği, Yenikapı'da başladı. Sinop'a özgü yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik, 17 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sinopluları buluşturmayı hedefleyen etkinlik, Sinop'un güzel misafirperverliğini göstermeyi amaçlıyor.

Sinop Kültür Buluşmaları Yenikapı\'da başladı
14.12.2023 - 16:44,  Güncelleme: 16:46
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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan "Sinop Kültür Buluşmaları", 17 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) ve Sinop Yardımlaşma Derneği (SİYAD) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte kente özgü yöresel ürünler sergileniyor.

SİYAD Genel Başkanı Adnan Çeliker, basın mensuplarına, İstanbul'daki Sinopluları buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelikel, İstanbulluları da Yenikapı'ya davet ederek, "Gelenler, burada Sinop'un güzel misafirperverliğini görecek." dedi.

Ziyaretçilerden Zümrüt Tiryaki ise Sinoplu olduğunu belirterek, "Sık sık Sinop'a gidip geliyoruz. Etkinlik biraz sakin ama ilk gün olduğu için olabilir. Yavaş yavaş dolaşıyoruz." diye konuştu.

Kentin meşhur kestane balını tanıtan Muharrem Göktaş da davul ve zurnalarla geldiklerini kaydederek, herkesi etkinliğe davet etti.

Kaynak: AA
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