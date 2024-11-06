Sinop\'ta 5. Lakerda Festivali

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Sinop'ta bu yıl 5'incisi düzenlenecek Lakerda Festivali, 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, festivalin tuzlu balık olarak bilinen lakerdanın tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bu yıl 5'inci kez yapılacak festivalin dört gün süreceğini belirten Gürbüz, "4 gün sürecek festival kapsamında bir dizi etkinlik, festivale konu olacak söyleşi, panel ve sürprizlerimiz olacak. Bu kapsamda kentimizde gerçekleştirilecek ve festival için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak ve lakerdayı tatmayı ve tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çobanoğlu ise herkesi festivale davet ederek, lakerdanın tanıtımı için bu tür etkinliklerin önem taşıdığını kaydetti.