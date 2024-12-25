Sinop\'ta Deniz Çekilmesi Görüntülendi

Güncel

Sinop'ta sahilde bazı noktalarda gözlenen deniz çekilmesi dronla görüntülendi.

Kentte sert esen poyraz ve gelgite bağlı olarak bazı dönemlerde görülen deniz çekilmesi dolasıyla Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresi karaya dönüştü.

Bölgede balıkçılıkla uğraşan İlyas Yalçın, böyle bir durumla en son 1976 yılında karşılaştıklarını söyledi.

O dönemde de Güllüsu Kayalıkları çevresindeki suyun çekildiğini anımsatan Yalçın, uzun yıllar sonra aynı olayın tekrarlandığına şahit olduklarını dile getirdi.

Dikilitaş olarak tabir ettikleri kayalıkların çevresinin sularla kaplı olduğunu belirten Yalçın, "1976 yılında 15-16 yaşlarında iken ilk defa ayağım hiç suya değemeden kayalığın etrafından dolanmıştım. Ondan sonra hiç hatırlamıyorum. Dikilitaş dediğimiz burası hep suyun içindeydi. 1976 yılından bu yana ilk defa Dikilitaş'ın karaya çıktığını görüyorum."