Sinop'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için yapay yuvalar yerleştirildi - Son Dakika
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için yapay yuvalar yerleştirildi

Sinop\'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için yapay yuvalar yerleştirildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, Cuma Ovası'na gelen leyleklerin daha rahat yaşam sürdürebilmeleri için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştiriliyor. Proje kapsamında 27 noktaya yapay platformlar yerleştirilerek leyleklerin hayatı güvence altına alınacak ve elektrik hatlarında oluşabilecek sıkıntılar giderilecek.

12.03.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar konuldu.

Her yıl Afrika kıtasından Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na gelen leyleklerin burada kaldıkları sürede daha rahat ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için bölgede çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

"Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında da bölge halkının bilgilendirilmesinin yanı sıra leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştiriliyor.

Proje koordinatörü ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, leyleklerin bu yıl da Cuma Ovası'na gelmeye başladıklarını söyledi.

Leylekler için ovada bazı noktalardaki elektrik direklerine yapay platformlar yerleştirildiğini belirten Okur, "Ovadaki 4 köyde 27 noktaya yapay platformlar yerleştirildi. Böylece hem leylekler ile yavruların hayatı güvence altına alınmış hem de elektrik hatlarında oluşacak sıkıntılar giderilmiş olacak. 2023 yılında 5 yuvaya yapay platform yerleştirilmiş ve bu yuvalardan 10 yavru uçmayı başarmıştı. 2024 yılında ise 27 yuvaya yapay platform yerleştirilmiştir. Bu yıl içinde bu yuvalardaki yavru sayıları da tespit edilecektir." ifadelerini kullandı.

Okur, projelerine destek vererek yapay platformların yerleştirilmesine katkı sağlayan YEDAŞ'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Saraydüzü, Sinop, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için yapay yuvalar yerleştirildi - Son Dakika

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