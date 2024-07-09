Sinop\'ta Ormanda Rahatsızlanan Kişi Yaşamını Yitirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanda rahatsızlanan kişi, yaşamını yitirdi.
Tatili geçirmek için İstanbul'dan memleketi Sinop'un Türkeli ilçesine gelen 75 yaşındaki Hasan Fehmi Güney, Kuz köyündeki ormanlık alanda gezintiye çıktı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Güney, telefonla yakınları arayarak yerini bildirerek yardım istedi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine Güney'in bulunduğu yere sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ulaşılan Güney'in yapılan kontrolünde, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Güney'in cenazesi, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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