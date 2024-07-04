Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

04.07.2024 00:49
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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Demiroğlu'nun (69) kullandığı 06 CPJ 801 plakalı otomobil, Boyabat- Durağan kara yolu Bağlıca köyü mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıç (46) idaresindeki ME FD 5757 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D (17) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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