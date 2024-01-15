Sinop\'ta Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası Sonuçlandı

Sinop'ta gerçekleştirilen Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

Sinop İl Bilardo temsilciliği tarafından 13-14 Ocak tarihleri arasında Modi Spor Kulübü'nde düzenlenen 2024 yılı Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda 16 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda Alaattin Ercan birinci, Nurettin Karakurt ikinci oldu, Burak Başkan ve Bahadır Öztürk üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon verdi.

Kalyon, yaptığı konuşmada, 2024 yılı faaliyetleri çerçevesinde bu yıl ilk spor karşılaşmasının Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası olduğunu söyledi.

Sinop'ta bilardo sporunun üst düzeyde olduğunu ve bilardoya olan ilginin her geçen gün daha da arttığını belirten Kalyon," Sinop bilardo sporunda Türkiye, ve Avrupa çapında adını duyurmuş sporculara sahip bir kent. Sinoplu bilardocular uluslararası turnuvalarda aldıkları derecelerle bunu kanıtlıyor. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bilardo sporunu Sinop'ta destekliyoruz. Bu kapsamda minik öğrencilerimiz dahil üniversite öğrencilerimize kadar akademik eğitimlerinin yanı sıra herkesin bir branşla ilgilenmesini önemsiyoruz. Bu bağlamda bilardo sporu gerçekten içerisinde matematik, fizik gibi hesap oyunu olan bir spor dalı. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum." dedi.