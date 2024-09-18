Sinop'ta Yangın Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Sinop'ta Yangın Farkındalık Eğitimi

Sinop\'ta Yangın Farkındalık Eğitimi

Sinop'ta orman köylülerine yangın farkındalığı eğitimi yapılacak, yangın riskleri ve önlemler anlatılacak.

18.09.2024 15:49
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Sinop Valiliğince, yangınlara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla uygulamaya konulan "Orman Köylülerine Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında köylerde bilgilendirme gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, merkeze bağlı Sarıkum köyünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sinop'un yüzde 68,6'sının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Sinop'un 465 köyünün 463'ünün orman köyü olduğunu vurgulayan Özarslan, il genelinde geçen yıl 25, bu yıl ise bugüne kadar 27 yangın meydana geldiğini belirtti.

Bunlardan geçen yıl 20, bu yıl ise 27'sinin orman köylerindeki ahşap konut yangını olduğunu anlatan Özarslan, "Bu yangınlar için 2023 yılında 1 milyon 434 bin lira, bu yıl da 8 milyon 663 bin 439 lira acil yardım ödemesi yapıldı. 28 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek eğitimlerde vatandaşa yangın farkındalığı, yangın söndürme teknikleri, köylerdeki yangın riskleri, ORKÖY köy evleri elektrik tesisatı yenileme kredisi ile ilgili bilgilendirme yapılacak." dedi.

Orman köylerindeki yangınların başlıca nedeninin ahşap yapılar ve eski elektrik tesisatı olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Burada temel amaç, küçük önlemlerle büyük acıların, kayıpların önüne geçmek. Yangınların nedenlerinin arkasında aşırı sıcaklık ve nem azlığı olmakla beraber, asıl olan insan kaynaklı tedbirsizlik. Yangınların yüzde 90'ının önüne tedbir alınarak geçilebilirdi." diye konuştu.

Özarslan, orman teşkilatının yangınları önlemek için köylere ilk müdahale amacıyla yangın tankerleri verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"120 köyümüzde yangın eğitimi gerçekleştirilecek. En uzak noktalardaki köylerimizi özellikle seçtik. Orman varlığı, endemik türler bulunan köyleri seçtik. Bu orman varlığı küçük bir hata ile yok olabilir. Eğitim takımımız hem pratik hem de teorik bilgilerle köylülerimizi aydınlatacak. Yaygın bir halk eğitimiyle yangınların, kayıpların önüne geçmiş olacağız. Yangın müdahale tekniklerinin de öğretileceği eğitimlerle bilinçli ve zamanında müdahaleyle sonuca ulaşmayı hedefliyoruz."

Programda daha sonra uzmanlar tarafından katılımcılara, yangınlara karşı alınması gereken tedbirler ve yangın anında yapılacaklar konusunda bilgi verildi.

"Orman Köylülerine Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında AFAD, merkez ve 8 ilçe belediyesinin itfaiyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanlarından oluşan 75 kişiden oluşturulan "Eğitim Takımı", köylerde eğitim verecek.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, sinop, Son Dakika

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