Sinop, Turizmde Marka Şehir Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Sinop, Turizmde Marka Şehir Olmayı Hedefliyor

Sinop, Turizmde Marka Şehir Olmayı Hedefliyor
17.07.2025 15:46
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Sinop, TR82 Bölgesi Turizm Master Planı ile görülen marka şehir olmayı amaçlıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop, turizm sektöründeki payını artırarak "görülmek istenen marka şehir" olmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen, Sinop, Kastamonu ile Çankırı illerini kapsayan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtım toplantısı Sinop'ta düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda KUZKA Destinasyon Geliştirme Birim Başkanı Serkan Doğru tarafından katılımcılara, projenin turizm alanında bölgeye sağladığı teşvikler ve yenilikçi vizyonu hakkında bilgi aktarıldı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülke konumuna geldiğini söyledi.

Sinop'un ve bölgenin bu büyük pastadan payını daha fazla alabilmesi için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler olarak ortak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Özarslan, "Bu noktada Sinop için 4 ana başlık belirledik. Yat limanı kurulumu, balık yağı rafinasyonu tesisi, kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği ve masif ahşap ürünleri ile masif mobilya üretim tesisi projeleri." dedi.

Kısa, orta ve uzun vadede 48 proje önerisi bulunuyor

TR82 Bölgesi'nin ve bu bölgede bulunan Sinop'un tanınan ve tercih edilen bir destinasyon haline gelmesini arzu ettiklerini anlatan Özarslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu anda açık tek turizm teşvik programı olan 'Batı Karadeniz'i Keşfet' ile seyahat acenteleri üzerinden konaklamalı tur paketlerini teşvik ediyoruz. 10 yılı aşkın süreci geride bırakırken, artık daha yüksek vizyona, daha bütüncül bakışa, yani bölgesel bakışa ihtiyacımız var. TR82 Bölgesi Turizm Master Planı, tam bu ihtiyaçtan doğdu. Bu plan, geçmişteki tüm çalışmaların sentezidir, bölgesel potansiyelin stratejik yönetime dönüşmesidir. Sinop'un sesiyle şekillenmiş, küresel eğilimleri gözeten bir yol haritasıdır."

Gelinen noktada artık tanıtım yapan değil yön veren, yatırım bekleyen değil yatırımı planlayan, takip eden değil trend oluşturan turizm bölgesi ve il olma yolunda bulunduklarına dikkati çeken Özarslan, şunları kaydetti:

"Bu çıtayı daha da yukarı taşımak için master planını sadece bir belge değil birlikte hayata geçireceğimiz bir vizyon olarak değerlendirmeliyiz. Planda kısa, orta ve uzun vadede 48 proje önerisi sunuluyor. Sinop, sahip olduğu doğası, tarihi, kültürü ve üretim gücüyle bu kalkınma hamlesinin tam merkezinde yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde bu planı hayata geçirerek Sinop'umuzu sadece gezilen değil görülmek istenen, sadece ziyaret edilen değil yeniden gelinmek istenen bir marka şehir haline getirmek hepimizin ortak hedefidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop, Turizmde Marka Şehir Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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