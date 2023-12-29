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Sinop'un Ayancık ilçesinde 2023 yılında 52 dolandırıcılık olayı meydana geldi - Son Dakika
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Sinop'un Ayancık ilçesinde 2023 yılında 52 dolandırıcılık olayı meydana geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2023 yılında 52 dolandırıcılık olayının gerçekleştiği bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalara rağmen dolandırıcılık olaylarının önüne geçilemediği belirtildi. Vatandaşlardan alışveriş sırasında güvenilir ve kurumsal internet sitelerini tercih etmeleri istendi. Ayrıca, çeşitli kamu kurumlarının adını kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sinop\'un Ayancık ilçesinde 2023 yılında 52 dolandırıcılık olayı meydana geldi
29.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:50
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Sinop'un Ayancık ilçesinde 2023 yılında 52 dolandırıcılık olayı meydana geldiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi için yıl boyunca çeşitli faaliyetler yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalara rağmen ilçede yıl içinde 52 dolandırıcılık olayının gerçekleştiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan alışveriş sırasında güvenilir ve kurumsal internet sitelerini tercih etmeleri istendi.

Açıklamada, ayrıca çeşitli kamu kurumlarının adını kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'un Ayancık ilçesinde 2023 yılında 52 dolandırıcılık olayı meydana geldi - Son Dakika
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