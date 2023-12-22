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Sinop Üniversitesi'nde Sinop Mutfağı Workshop etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi'nde Sinop Mutfağı Workshop etkinliği düzenlendi

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından düzenlenen Sinop Mutfağı Workshop etkinliğinde öğrencilere keşkek ikram edildi. Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, etkinlikte aşçı önlüğü giyerek geleneksel Sinop keşkeğini dağıttı ve etkinliğin Sinop mutfağını tanıtmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Sinop Üniversitesi\'nde Sinop Mutfağı Workshop etkinliği düzenlendi
22.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:56
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Sinop Üniversitesince gerçekleştirilen "Sinop Mutfağı Workshop" etkinliği kapsamında öğrencilere keşkek ikram edildi.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla Sinop Mutfağı Workshop etkinliği yapıldı.

Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, keşkekler öğrencilerle akademik ve idari personele ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, aşçı önlüğü giyerek Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle geleneksel Sinop keşkeğini dağıttı.

Bu tür etkinliklerin Sinop mutfağını tanıtmak adına önemli olduğunu vurgulayan Taşdemir, öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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