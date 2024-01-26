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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Taşköprü otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Taşköprü otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Vali Özarslan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Taşköprü otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
26.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:34
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki otobüs kazasında vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Özarslan, mesajında, İstanbul'dan Sinop'a gelen otobüsün Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kazada 6 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını anımsatan Özarslan, "Elim kazada hayatını kaybeden Sinoplu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Özarslan, kazada yaralananlara da şifa diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Taşköprü otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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