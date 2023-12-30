 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sırbistan'da binlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'da binlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti

Sırbistan'da yapılan erken ve genel seçimlerde muhalefetin "usulsüzlük" iddialarını destekleyen binlerce kişi, başkent Belgrad'da protesto düzenledi. Muhalefetin itirazları reddedilirken, bazı seçim merkezlerinde yeniden oy kullanılıyor.

Sırbistan\'da binlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti
30.12.2023 - 18:14,
Abone Ol

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan erken ve genel seçimde, muhalefetin "usulsüzlük" iddialarını destekleyen binlerce kişi, başkent Belgrad'da "Kabul etmiyoruz" sloganıyla protesto düzenledi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının, 17 Aralık seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını ileri sürmesiyle 12 gündür devam eden protestolara bugün "Bildiri" isimli sivil girişimi de dahil oldu.

"Bildiri" girişiminin çağrısı üzerine başkentte toplanan binlerce kişi, "Kabul etmiyoruz" sloganı atarak seçimlerin iptalini talep etti.

Yerel medyada "Belgrad'da insan seli" şeklinde nitelenen protestoya muhalefet yetkilileri de katıldı.

Kalabalığa seslenen ve 13 gündür açlık grevinde olan muhalefetin kilit ismi Marinika Tepic, "Gereken her şeyi söyledim. Bu seçimler iptal edilmeli." dedi.

Tepic'in, alanda kurulan sahneye 2 kişinin yardımıyla çıkabildiği görülürken, konuşmasının ardından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Daha sonra, Anayasa Mahkemesi binasına kadar yürüyen göstericiler, burada protestolarını sonlandırdı.

Bu arada, dün öğle saatlerinde bir grup üniversite öğrencisinin Belgrad'daki ana yollardan birine çadır kurarak başlattığı 24 saatlik yol kapatma eylemi protestocuların gelmesiyle son buldu.

Protestocular, geceyi dışarda geçiren öğrencileri alkışladı.

Muhalefetin itirazları reddedildi

Muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık Pazar günü Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ise "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının seçime ilişkin yaptığı itirazların reddedildiğini açıkladı.

RIK Başkan Yardımcısı Marko Jankovic, itiraz gerekçelerine işaret ederek, "İtirazlar daha çok çift kayıt, oy satın alma, seçim kampanyalarında eşitsizlik ve seçim materyallerinin teslim alınmasında usulsüzlük gibi durumları ele alıyordu. Ancak itirazların yapıldığı seçim merkezlerinde hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadı." dedi.

30'dan fazla seçim merkezinde seçimler tekrarlanıyor

Bu arada, RIK'in kararı doğrultusunda bugün 30'dan fazla seçim merkezinde yerel saatle 07.00-20.00 arasında yeniden oy kullanılıyor.

19 bin 543 kayıtlı seçmenin yeniden oy kullandığı seçim merkezlerinden 3'ünde başkent Belgrad'ın beldeleri yer alıyor.

RIK ayrıca, 2 Ocak'ta, 8 seçim merkezinde daha yeniden oy kullanılacağını duyurdu.

Ülke medyasındaki haberlerde, 6,5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin oy kullandığı seçimlerde 8 binden fazla seçim merkezinin açıldığı göz önüne alındığında, seçim tekrarı yapılan yerlerdeki sonucun genel tabloyu değiştirmeyeceği belirtiliyor.

RIK'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı oyların yüzde 46'ını alarak seçimi önde tamamlamıştı.?????

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı ise oyların yüzde 23'ünü alarak ikinci sırada yer almıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sırbistan, Belgrad, Aralık, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da binlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti - Son Dakika


18:18
Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında

Son Dakika
18:18 Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:30:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan'da binlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement