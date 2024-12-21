Şirketler İçin Gelecek Vizyonu

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Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şubesince "Patronların Vizyonu, Şirketlerin Geleceğini Belirliyor" programı gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan ETD Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu, gereksiz harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Yıl sonu gelmeden patronların şirket muhasebeleriyle toplantı düzenlemesi gerektiğine işaret eden Dedeoğlu, "Özellikle şirketlerin bilançoları anlamında yeni yıla avantajlı ve kontrollü girmeleri kredibilite açısından çok önemli. 2025 yılına yeni umutlar ve güzel temennilerle başlayacağız." diye konuştu.

Yönetim bilimleri uzmanı ve yazar Dr. Kamil Bayar da katılımcılara aile şirketlerinde şirket içi dinamikler, yöneticilerde akademik ve duygusal zeka, zaman yönetimi, stratejik planlama, yatırım ve finans yönetimi, finansal okuryazarlığın önemi ile patronların yönetim sanatı hakkında bilgi verdi.

Bayar'ın soruları da cevaplandırdığı program, plaket takdimiyle sona erdi.