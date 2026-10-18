Şırnak-Beytüşşebap yolunu kaya düşmesi kapattı, Karayolları ekipleri çalışıyor

ŞIRNAK- Beytüşşebap kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun Ayvalık köyü mevkisinde meydana geldi. Komato Dağı'ndan kopan kaya parçaları, kara yolunu tamamen ulaşıma kapattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma yol güvenliği için önlem alırken, Karayolları ekiplerinin kaya bloklarını kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.