Şırnak'ta 3 Gün Eylem Yasağı

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ŞIRNAK Valiliği, 15 Ekim'den geçerli olmak üzere 3 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 17 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Sözde Barış Anneleri inisiyatifinde 3 günlük eylem ve etkinlik planlanması yapıldığı, çevre illerden de katılımla Silopi'de yürüyüş ve açıklama yapılacağı, çadır kurulacağı öğrenilmiştir. Kamu düzen ve güveninin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, 3-Şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler; Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) içerisinde, 15 Ekim 2024 günü saat 00.01'den geçerli olmak üzere 17 Ekim 2024 günü saat 23.59'a kadar (3) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.