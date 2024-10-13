Şırnak\'ta Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı

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Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı

ŞIRNAK'ta çocukların tartışmasına iki ailenin de karışmasıyla taş, sopa ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Gazipaşa Mahallesinde meydana geldi. Çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Durumu ailelerine anlattıkları çocukların aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.