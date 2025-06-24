Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Şüpheli

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 bong, gümrük kaçağı 4 bin 910 paket sigara, 4 bin 355 puro, 3 bin 920 elektronik sigara tütünü, 93 cep telefonu, 46 elektronik sigara ve 2 bin 103 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????