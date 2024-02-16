Şırnak'ta kapanan Tanin Geçidi yeniden açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta kapanan Tanin Geçidi yeniden açıldı

Şırnak\'ta kapanan Tanin Geçidi yeniden açıldı

Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu geçitte, gece gündüz çalışma yapılarak yol yeniden kullanıma açıldı.

16.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:03
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Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde çalışma yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Tanin Geçidi'nde ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ekiplerce, gece gündüz çalışma yapılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kapanan Tanin Geçidi yeniden açıldı - Son Dakika
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