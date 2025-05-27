Şırnak'ta Sağlıklı Gelecek Programı - Son Dakika
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Şırnak'ta Sağlıklı Gelecek Programı

27.05.2025 20:00
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Çocuklara sağlık bilinci aşılamak için 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi.

Şırnak'ta çocuklara erken yaşta sağlık bilinci aşılanıyor

ŞIRNAK - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehri Nuh İlk ve Ortaokulunda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı ortaklaşa düzenlendi.

Diş sağlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUT, 112 ambulans, UMKE ve AFAD personelleri tarafından kurulan stantlarda öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. MEM AKUT ekipleri tarafından deprem felaketlerinde kullanılan, arama kurtarma malzemeleri tanıtıldı. UMKE ekipleri tarafından kurulan çadırda Sağlık Elçisi olan öğrenciler tarafından diğer öğrencilere yapılan çalışmalar anlatıldı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gökhan Binici, çocukların en değerli hazine olduğunu, onların sağlıklı büyümesi, güçlü bireyler olarak yetişmesi ve bilinçli bir nesil oluşturması için herkese büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Sağlıklı bireylerin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu belirten Binici, "İşte tam da bu nedenle "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı büyük bir önem taşımaktadır. Çocuklarımız, geleceğimizin en değerli hazineleridir. Onların sağlıklı büyümesi, güçlü bireyler olarak yetişmesi ve bilinçli bir nesil oluşturması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu program sayesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE çalışmaları, beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve ruh sağlığı gibi konularda farkındalık oluşturacak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazanmalarına destek olacağız. Okul bahçemizde kurulan istasyonlarda öğrencilerimiz, sağlık araçlarını yakından tanıma fırsatı buluyor, interaktif bir şekilde bilgileniyor ve Sağlık Elçisi unvanıyla bu bilince çevresine yayma görevini üstleniyor. Sevgili öğrenciler, sizlerin sağlıklı ve mutlu bireyler olarak büyümeniz için bu program büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sizlerin güçlü, sağlıklı ve bilinçli nesiller olarak geleceğe hazırlanması hepimizin ortak hedefi. Öğretmenleriniz ve ailelerinizle birlikte, sağlıklı yaşamın temellerine şimdiden atmanız, sizleri daha başarılı ve mutlu bireyler yapacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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