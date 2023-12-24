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Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından terör örgütü PKK'ya tepki - Son Dakika
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Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Şırnak'ta bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Şırnak\'ta sivil toplum kuruluşlarından terör örgütü PKK\'ya tepki
24.12.2023 - 15:10,
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Şırnak'ta bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Şırnak Belediyesi önünde toplananlar "Şırnak'ta teröre karşı tek ses tek yürek" yazılı pankartı açtı.

Türk bayrağı taşıyan katılımcılar, terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı, PKK aleyhine slogan attı.

Platform başkanı Abdullah Çatı, yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları sonucu 12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şehit askerlere rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyen Çatı, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Çatı, platform olarak birlik ve bütünlüğe, huzur ve güvenliğe yönelik bu saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şırnak tek yürek devletinin yanında, terörün karşısındadır. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Şırnak'tan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun. Terör örgütlerine karşı birlik ruhu içerisinde ortak akılla hareket etmeliyiz. Uluslararası şebekeler tarafından desteklenen terör belasını alt edeceğiz. Tek yürek olarak kardeşliğimize kastedenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız."

Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek, şehitler için dua etti.

Kaynak: AA
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