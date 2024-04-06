Şırnak Valiliği, Sağanak ve Sele Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valiliği, Sağanak ve Sele Karşı Uyarıda Bulundu

Şırnak Valiliği, Sağanak ve Sele Karşı Uyarıda Bulundu

Şırnak Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

06.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Şırnak Valiliği, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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