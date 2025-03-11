Şırnak ve Şanlıurfa'dan öğrenciler zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi - Son Dakika
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Şırnak ve Şanlıurfa'dan öğrenciler zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi

Şırnak ve Şanlıurfa'dan öğrenciler zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Taşarası ilk ve Ortaokulu ile Şanlıurfa Haliliye'deki Şehitlik ilkokulu öğrencileri zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi.

11.03.2025 23:01
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Şırnak ve Şanlıurfa'dan öğrenciler zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Taşarası ilk ve Ortaokulu ile Şanlıurfa Haliliye'deki Şehitlik ilkokulu öğrencileri zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Beytüşşebap İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Taşarası ilk ve orta okulu ile Şanlıurfa Haliliye'deki Şehitlik ilkokulu kardeş okul olarak seçildi. Zoom üzerinden görüntülü konuşan öğrenciler tanışııp sohbet etti. Ardından gönderilen hediyeler öğrencilere dağıtıldı. Projede önümüzdeki aylarda her iki okulun öğrencileri buluşmak ve kaynaşmak üzere Mardin'de bir araya gelecek.

Projeyi anlatan antrenör Zozan Aykut, projede olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şanlıurfa Haliliye Şehitlik ilkokulu ile Taşarası köyü ilkokulu kardeş okul seçildi. Bu gün canlı bağlantı gerçekleştirdik. Tanıştılar, öğrencilere hediyeler dağıtıldı. İki okul arasındaki bağ için destek olduk. Çocuklar yakın zamanda buluşacaklar, tanışacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak ve Şanlıurfa'dan öğrenciler zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi - Son Dakika

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