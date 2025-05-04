Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

Sırrı Süreyya Önder\'e Taziye

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası taziye kabul edildi.

04.05.2025 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ailesi ve parti temsilcileri taziyeleri kabul etti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için taziye yeri olarak Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi belirlendi.

Merkeze gelenler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder'in kardeşi Ali Önder'e başsağlığı dileklerini iletti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de partililere ve Önder'in ailesine taziyelerini sundu.

DEM Parti Grup Başkanvekillerinden açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekleyişlerinin bugün üzücü bir haberle kesintiye uğradığını söyledi.

Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Koçyiğit, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Koçyiğit, "Bizim açımızdan çok büyük, yeri doldurulamaz bir kayıp. Üzüntümüzü tarif edecek kelime bulamıyoruz. Barış için mücadele eden, barışa emek vermiş bir yoldaşımızı kaybettik." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Önder'in barış mücadelesinin herkes için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Onun mücadelesinin bugünden sonra da yaşayacağını belirten Temelli, Türkiye'nin her yerindeki il ve ilçe parti binalarında taziyelerin kabul edileceğini söyledi.

Temelli, tüm Türkiye'yi bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa ve Sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, DEM Parti, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:46:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.