Sisi ve Macron'dan Ortadoğu'da Gerilime Dikkat

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KAHİRE, 27 Ekim (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, Ortadoğu'daki mevcut gerilimi telefonda görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, iki lider itidalli olmanın ve tüm Ortadoğu'yu bölgesel bir savaşın eşiğine getiren karşılıklı hedef alma döngüsünü durdurmanın gerekliliğini vurguladı.

Sisi ve Macron görüşmede Gazze Şeridi ile Lübnan'da ateşkes sağlanması ve insani yardımların acilen ve yeterli miktarda ulaştırılması için devam eden çabaları ele aldı.

İki taraf, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgularken, Lübnan devlet kurumlarına desteklerini bir kez daha teyit etti.